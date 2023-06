VIDÉO - "Tout ce qui pouvait être volé l'a été" : de Nantes à Marseille, les images des pillages de magasins

La région parisienne n'est pas épargnée non plus. En Seine-Saint-Denis, de nombreux supermarchés ont été pillés, notamment à Montreuil et Épinay-sur-Seine. À Drancy, des émeutiers ont utilisé un camion pour forcer l'entrée d'un centre commercial, qui a été en partie pillé et incendié, indique une source policière.

À Paris, plusieurs boutiques du centre, dont l'une dans le quartier des Halles, ont été vandalisées. La foule s'est notamment acharnée sur les vitres d'un magasin de sport qui ont fini par céder tandis que vêtements et chaussures ont été volés avant l'intervention des forces de l'ordre, peut-on voir dans la vidéo en tête de cet article. Quatorze personnes ont été interpellées, selon la préfecture de police, dont certaines gare du Nord avec des objets volés. Rue de Rivoli, une artère du centre de la capitale, 16 personnes ont été interpellées avec des sacs, des chaussures et des vêtements dérobés dans un magasin. Des villes comme Châtillon et Sèvres, jusqu'à présent calmes, ont connu aussi une nuit agitée avec des pillages.