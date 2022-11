VIDÉO - Voici Ovalie, la vache tête d'affiche du Salon de l'agriculture 2023

Autant de qualités qui font de la Salers "une race parfaitement adaptée aux enjeux sociétaux actuels et à l'installation de nouveaux éleveurs", ont fait valoir les membres du comité qui l’a désignée. "Être égérie du Salon de l’agriculture avec une vache Salers, c’est le Graal !", jubilent les deux exploitants. "C’est une fierté pour nous, et beaucoup d’émotions. Tout le monde va la voir !", se réjouit par avance le jeune couple d’éleveurs, dans la vidéo de TF1 en tête de cet article. Pour Céline et Michel Van Simmertier, la nomination d’Ovalie – qui doit son nom à leur passion pour le rugby - est une véritable consécration.

L’un comme l’autre ne sont pas issus de famille d’agriculteurs, ils sont tombés amoureux du métier, de la région et de la race Salers. Pour les organisateurs, le couple incarne "le visage d’une nouvelle génération d'agriculteurs" que le salon veut mettre en avant, dans un contexte difficile pour l'élevage, aggravé par la guerre en Ukraine et la hausse du prix des aliments pour bétail. En cinq ans, la France a perdu 651.000 vaches (laitières et à viande), estimait l'Institut français de l'élevage (Idele) début 2022, soit autant de vaches qui n'ont pas fait de veaux, aboutissant à une réduction du cheptel de plus de 10%.