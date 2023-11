REPORTAGE - Vols, agressions, déchets... le Champ-de-Mars à l'abandon ?

La magie s'évapore vite au pied de la Tour Eiffel. Sur le Champ-de-Mars, on trouve jusqu'à une centaine de vendeurs à la sauvette, et dès qu'un camion de police arrive, tout est emballé pour quelques secondes, le temps de trouver un autre point de chute. Sur les huit premiers mois de l'année 2023, la préfecture de police de Paris évoque 30.000 évictions et 3200 verbalisations.

Parmi les plus de 10 tonnes de marchandises saisies sur la même période, on trouve beaucoup d'alcool vendu à la sauvette, le tout parfois stocké dans les poubelles afin de ne pas être retrouvé par la police municipale qui effectue régulièrement des opérations de nettoyage dans les bosquets, où l'alcool est souvent dissimulé dans des armoires électriques. "C'est le jeu du chat et de la souris. Quand on trouve une cache, ils vont le mettre dans une autre cache. Pour l'éradiquer, il faudrait soit fermer [Le parc, NDLR], soit qu'il y ait une présence policière 24H/24", explique un policier interrogé par nos équipes.