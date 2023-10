VIDÉO - Vous ne pouvez plus voir la pub en peinture ? Vous allez adorer l'idée de Saint-Dizier

Depuis 2021, à Saint-Dizier, en Haute-Marne, on remplace certaines réclames par des œuvres de grands peintres. L'objectif : changer les regards. Les passants interrogés par TF1 dans le reportage ci-dessus se montrent quelque peu interloqués : au premier coup d'œil, il est difficile de comprendre qu'il n'y a rien à vendre. Une femme dit ainsi penser "qu'il va y avoir une exposition". Mais non, c'est juste pour la beauté de l'art. "Ça fait rêver, ça fait voyager, ça change, c'est moins agressif", lance une autre habitante.