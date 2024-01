VIDÉO - "C'est toute une vie qui s'en va" : après le cyclone, La Réunion face à l'ampleur des dégâts

Le passage du cyclone Belal a fait trois victimes sur l'île de La Réunion. Si la vigilance rouge a été levée mardi, près de 20% des habitants n'ont toujours pas d'accès à l'eau potable et 50% de l'île n'a plus d'Internet. Une équipe du JT de TF1 a pu constater les dégâts.

À quelques centimètres près, la maison de Pascal Mayot aurait disparu dans un glissement de terrain, causé par les pluies torrentielles du cyclone Belal. La terrasse a été emportée et il ne reste plus qu'un morceau de la piscine. "C'est désolant, tout ça", réagit le propriétaire. Lui et sa famille sont sains et saufs, mais le premier rapport des experts, venus constater le dégât, est un coup dur. "La maison ne sera plus habitable. Voilà où on en est aujourd'hui. C'est toute une vie qui s'en va", réagit la mère de famille.

"J'ai reçu de l'eau, des branches"

Chez un autre habitant de l'île, c'est une partie du toit qui s'est envolée. 'J'ai reçu de l'eau, des branches. J'ai fermé la porte, j'ai emmené les enfants et avec ma femme on est descendus le plus rapidement possible se mettre à l'abri." Pas de blessé, mais une grosse frayeur et des dégâts importants.

Chez des agriculteurs, le cyclone a balayé les serres. Les fruits et les plants gisent dans les allées. Ce sont des centaines de milliers d'euros perdus. Pour les bananiers, il n'y aura pas de nouvelles récoltes avant l'été prochain.

Sur l'île, la priorité des autorités est de dégager les routes. Des centaines d'arbres ont été arrachés et bloquent encore de nombreux accès. Les renforts venus de métropole sont arrivés dans l'après-midi à La Réunion. Dans la matinée, encore un tiers des habitants étaient privés d'électricité.