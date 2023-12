VIDÉO - Un petit geste pour un grand sourire : et si vous offriez un cadeau solidaire ?

Si vous êtes en manque d'idées pour Noël, pourquoi ne pas offrir un cadeau solidaire ? Une association propose de soutenir des enfants sur plusieurs continents. Le 13H de TF1 se penche sur cette belle initiative.

Autour de la table, Michèle et ses petits-enfants réfléchissent. Quels cadeaux vont-ils offrir à des enfants qui n'en ont pas ? Un vélo au Cambodge, une lampe au Vietnam ou une moustiquaire en Bolivie ? Sur ce site, l'association "Un Enfant par la Main" propose de soutenir des jeunes sur plusieurs continents. Un moment de partage en famille pour Michèle. "Ça fait quand même partie des choses qui sont extrêmement simples à faire et qui introduisent une petite graine de solidarité, d'humanité déjà", dit-elle.

Finalement, Galaad et son frère Léandre sélectionnent un kit pour se brosser les dents. Un cadeau de 7 euros financé grâce à leurs économies. À Madagascar, ces kits seront distribués aux enfants, car sur place, beaucoup d'entre eux n'ont pas de brosse à dents ou ne savent pas comment s'en servir.

Accompagner et protéger les enfants démunis, ce sont les missions de cette association qui vous permet d'offrir un cadeau solidaire. "Nous intervenons grâce à des équipes qui sont sur place et qui sont en lien avec les enfants et les familles que nous accompagnons. Elles identifient les besoins", explique Maud Lhuillier, la directrice. Présente dans 21 pays, l'association "Un Enfant par la Main" soutient 150.000 enfants.