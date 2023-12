VIDÉO - Une toilette publique pour 16.500 habitants : "Pour une grande ville comme Strasbourg, c'est nul !"

Mais où sont passées nos toilettes publiques ? Il est de plus en plus difficile d'en trouver et quand c'est le cas, les files d'attente s'allongent. Alors qu'une proposition de loi LFI veut améliorer la situation, une équipe de TF1 s'est rendue à Strasbourg, où le problème est pressant.

Devant les escaliers qui mènent aux toilettes publiques de la place Kléber à Strasbourg (Bas-Rhin), la file d'attente ne désemplit pas, spécialement côté femmes. "J'ai mon mari qui est avec ma fille, je me dis moi, je ne sais pas si je vais y aller parce qu'il y a trop d'attente", avance une mère de famille dans le reportage de TF1 ci-dessus. "Pour une grande ville comme Strasbourg, c'est vraiment nul !", s'offusque de son côté une retraitée.

Il faut dire qu'ici, il n'y a qu'un seul lieu d'aisance pour 16.500 habitants. C’est trois fois moins que la moyenne nationale, et loin derrière les bons élèves comme Paris (une toilette publique pour 2929 habitants), Grenoble (une pour 2468 habitants) ou Rennes (une pour 2400 habitants). Et pourtant, ce besoin est décuplé par l’intense fréquentation touristique - 2,8 millions de visiteurs l’an dernier au marché de Noël de Strasbourg.

TF1

Un ratio minimal de toilettes publiques

Conséquence, quand les toilettes publiques manquent, on se tourne tout de suite vers les commerces. Sauf que si on ne consomme pas, les commerçants ont le droit de refuser l’accès aux toilettes de leur établissement. Dominique Vonesh, gérant d'une brasserie strasbourgeoise, accepte, mais il n’est pas contre un petit geste de la part des clients. "Après, on n'a pas, bien sûr, pour vocation de se substituer à la ville. Mais si les gens ont un peu de bon sens et un peu de temps devant eux, il n'y a pas de raison qu'ils n'aient pas un peu de reconnaissance et qu'ils prennent une petite consommation, un café ou autre sur le coin du bar", explique-t-il.

Dans d’autres établissements, c’est bien plus strict. Le code d’accès aux toilettes est par exemple inscrit sur le ticket de caisse pour être sûr que les utilisateurs ont consommé. Alors pour démocratiser leur accès dans l'espace public, plusieurs députés insoumis ont déposé en novembre une proposition de loi. Celle-ci, initiée par le député de Haute-Garonne François Piquemal, vise à imposer "un ratio minimal de toilettes publiques accessibles gratuitement par nombre d’habitants" à partir du moment où la commune compte au moins 2 500 habitants.

Par ailleurs, ce texte propose que "l'ensemble des établissements recevant du public ne peuvent imposer aucune condition d’achat aux personnes souhaitant utiliser les sanitaires de l’établissement". Cela sous-entend qu'un restaurateur ou un magasin ne pourraient refuser l'accès à ses sanitaires au prétexte qu'il ne s'agit pas d'un client.