"Une vraie caverne d'Ali Baba" : les secrets du plus grand centre d'objets trouvés d'Europe

Tous les ans, pas moins de 35 millions d'objets en tout genre sont perdus en France. Rue des Morillons à Paris se trouve un hangar secret, le service d'objets trouvés le plus important d'Europe. Une équipe de TF1 l'a visité et vous rappelle les règles en matière d'objets égarés.

Vous avez perdu un objet ? Il dort peut-être au 36 rue des Morillons, à Paris (XVe). C’est à cette adresse que se trouve le bureau des objets trouvés. Cependant, ne tardez pas trop, car au bout d’un certain délai, si ce bien a de la valeur, celui-ci pourra être revendu au profit de l’État. L’an dernier, plus d’un million d’euros ont ainsi alimenté les caisses publiques. Dans le reportage à regarder ci-dessus, une équipe de reportage de TF1 visite ce temple du bric-à-brac, où plus d’un millier de biens égarés atterrissent chaque jour. "C’est une vraie caverne d’Ali Baba", décrit Eric Bakhoum, qui dirige le service.

Sur 530 m² s'y succèdent des allées d'étagères métalliques, où 25.000 objets en tout genre sont soigneusement entreposés. "Vous avez des sacs, des objets de la vie courante, des ordinateurs, des valises…", énumère le directeur. Sur place, une équipe est chargée d'enregistrer, d'étiqueter et de classer les objets. Et aussi, dans la mesure du possible, de retrouver leurs propriétaires. Tout objet valant moins de 100 euros est conservé pendant quatre mois. S'il vaut plus, le délai est étendu à dix-huit mois. Passé ces délais, l’État s’autorise à les vendre aux enchères.

Bijoux, tablette, smartphone, ordinateur...

Avant d'être mis aux enchères, les biens font l'objet d'une estimation. Ce jour-là, une experte examine à la loupe des bijoux pour s’assurer de leur authenticité. "Souvent, nous avons des contrefaçons de marques notoirement connues, mais qui utilisent néanmoins des matériaux tels que l’or, le platine. Ça n’empêche pas que ça puisse être contrefait", souligne Armelle de Chappedelaine, experte en joaillerie. Dans une autre pièce, des piles de tablettes, téléphones et ordinateurs sont empaquetés en vue de leur vente.

Tous ces objets abandonnés sont ensuite mis en vente sur les Enchères du Domaine, le site de vente aux enchères des biens de l’administration française. Dans notre reportage, lors d’une vente à laquelle notre équipe assiste, un acheteur remporte un lot comprenant des appareils photos, des tablettes tactiles et du matériel Hi-Fi, le tout pour 3000 euros. L'acquéreur, un professionnel du reconditionnement, pense pouvoir en tirer "à peu près 5000 euros". Le montant de la vente sera lui reversé au budget de l’État, dont la finalité est de financer l’action publique.