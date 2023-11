REPORTAGE - Vacances actives : visiter... une entreprise

L'entreprise recherche entre cinq et dix personnes pour des postes de confiseurs et de conducteurs de machine. Vingt mille personnes par an accèdent aux ateliers avec le but aussi qu'ils parlent de la marque. La visite coûte 5 euros. Elle se termine évidemment dans la boutique. Aucun n'est reparti sans passer par la caisse comme toujours ou presque. Ce tourisme est en plein essor. Neuf visites sur dix s'effectuent dans les petites ou moyennes entreprises comme Roy René sur les 3500 en France qui ouvrent régulièrement leurs portes aux visiteurs.