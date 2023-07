REPORTAGE - Normandie, Bretagne : les nouvelles destinations stars de l'été

Des falaises normandes, aux plages bretonnes... Voici les nouvelles stars de l'été en France. Selon une étude des sites Abritel et Expedia, en France, la Normandie et la Bretagne sont très prisés des vacanciers. "Le littoral du quart Nord-Ouest connaît la plus forte progression des recherches de locations de vacances sur Abritel par rapport à l’an dernier, du Pas-de-Calais à la Loire-Atlantique en passant par la Normandie et la Bretagne", indiquait, le 15 mai dernier, le communiqué des deux plateformes prévoyant une hausse de 25% en moyenne de la fréquentation par rapport à 2022.