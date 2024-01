Une "révolution" : ce que l'appli lancée par Philippe Croizon va changer pour les automobilistes handicapés

La France compte 12 millions de personnes handicapées et 11 millions d’aidants. Une nouvelle application mobile, disponible ce lundi 22 janvier, ambitionne de leur faciliter la vie. Philippe Croizon, le célèbre nageur amputé des quatre membres, à l’initiative du projet, la présente à TF1.

"Il est grand temps qu’on devienne des personnes importantes", lance Philippe Croizon dans un grand sourire. Son projet, cependant, est on ne peut plus sérieux. L'aventurier quadri-amputé et nageur de l'extrême lance ce lundi 22 janvier l’application "VIP", pour "Very Important Parking", ayant vocation à géolocaliser les places de parking réservées aux Personnes à mobilité réduite (PMR). Pour Thomas, l’un de ses 130 testeurs, il s’agit d’une "révolution".

Parce que, à la différence des applications déjà existantes, celle de Philippe Croizon est adaptée aux besoins spécifiques des personnes handicapées. "Avec les autres applis, quand la place qu’on cherchait était occupée, on se retrouvait pris au dépourvu et on ne savait plus où aller. Alors qu’avec celle-ci, on peut tout de suite voir celles qui se trouvent autour, et hop, on file à la suivante, donc on est sûr de trouver une place sans passer des heures à la chercher", témoigne Thomas.

Philippe Croizon et son associé Thierry Garot ont déjà recensé quelque 500.000 places de parking, toujours avec une photo permettant de bien la visualiser sur son écran. Disponible sur Android, Play Store et Apple Store, au prix de 2,99 euros par mois sans engagement ou 19,99 euros à vie, l’application se veut facile d’utilisation, notamment avec le guidage vocal, et vise à offrir une très importante base de données, enrichie grâce aux partenariats noués avec Indigo ou Effia.

"La place de parking, ce n’est pas une fin en soi, ajoute Philippe Croizon au micro de TF1. Si on va se garer, c’est qu’on veut aller quelque part, à la presse, à la boulangerie ou à la boucherie, en étant équipé. C’est pour ça que sur notre appli, vous avez les logos du stationnement, puis quand vous êtes stationné, vous avez les logos de la pharmacie ou du restaurant, en fait de tous les endroits accessibles aux PMR, où vous pourrez aller tranquillement depuis la place de parking."

Mais pour le duo d’associés, la priorité demeure le stationnement, et plus particulièrement le respect de ses normes. Une place de stationnement pour une PMR doit en effet réunir plusieurs conditions, comme mesurer 3,50 mètres de largeur et 5 mètres de longueur minimum, ou encore prévoir 80 cm le long du véhicule pour faciliter les manœuvres. Ce qui n’est souvent pas respecté par les communes. "Si la personne a un fauteuil roulant léger, classiquement, elle va sortir du côté conducteur, alors ici, elle va se retrouver sur la voie publique au moment d’attraper son fauteuil, illustre Thierry Garot. Elle risque de mourir." Un détail qui n’en est donc pas un, appelé à être précisé à chaque fois sur "VIP".