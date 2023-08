REPORTAGE - Vigilance rouge canicule : les services d'urgence de Lyon en première ligne

Surtout ne pas perdre la moindre minute. Il est 14h30, les pompiers de la plus grande caserne de Lyon (Rhône) sont appelés en urgence. À leur arrivée, une femme de 55 ans est en détresse respiratoire. La mère de famille souffre d'obésité. À cause de la chaleur étouffante, cela fait deux nuits qu'elle ne dort pas. Son assistance respiratoire ne suffit plus. "Cette dame présente une douleur thoracique. Donc, c'est une douleur au niveau de la poitrine, sans autre douleur associée et sans antécédents cardiaques. Elle dort moins bien, elle est plus fatiguée. C'est un cercle vicieux", indique l'adjudant-chef Pierre-Xavier Peron, de la caserne de sapeurs-pompiers Pierre Corneille, dans le reportage en tête de cet article.