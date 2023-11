VIDÉO - "Wesh Père Noël" : les lettres écrites au secrétariat de La Poste ont bien évolué !

Depuis plus de 60 ans, La Poste répond aux enfants qui écrivent au Père Noël. Durant toutes ces décennies, les styles et les demandes ont considérablement changé. Une équipe de TF1 s'est rendue ce mardi dans son secrétariat tout juste ouvert.

Il est déjà temps de penser aux cadeaux sous le sapin. Le célèbre secrétariat du Père Noël, installé par La Poste à Libourne (Gironde), a ouvert ses portes ce mardi, pour la 61ᵉ année. Les enfants qui veulent faire directement parvenir leur liste de Noël au principal concerné peuvent le faire jusqu’au 20 décembre.

Pour lire les courriers, le père Noël a du pain sur la planche. Mais il est entouré de sa soixantaine de lutins - des postiers volontaires et des intérimaires. Cet hiver, il attend plus d'un million de lettres, et déjà, on peut deviner les tendances de cette année. Soit, dixit un des lutins dans le reportage de TF1 ci-dessus : "Des portables, des voitures télécommandées" dans les demandes de joujoux. Et sous quelle forme sont faites les demandes ? "Dans les lettres, les jeunes adolescents vont dire 'wesh Père Noel' ou 'Lol', ils utilisent des termes qu'on ne trouvait pas des années plus tôt", explique-t-on au secrétariat à notre équipe.

À chaque décennie, le Père Noël se modernise

Dans les années 70, comme le montrent les images d'archives de notre vidéo, les commandes se révélaient plus modestes, ce qui n'empêchait pas les enfants de s'appliquer. Dans les années 80 est arrivé le découpage de catalogues. Une tradition qui se prolonge jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle mode, celle des listes transmises par téléphone.

Le père Noël avait une ligne directe et il s'était même lancé dans le digital. En somme, un vieil homme ultra-connecté. Mais aujourd'hui, retour aux fondamentaux : en 2023, les lettres, et même les enveloppes, sont de petites œuvres d'art prêtes à être postées sur les réseaux sociaux.

Pour lui écrire

Les enfants peuvent écrire au Père Noël de deux façons : soit en optant pour une lettre traditionnelle, soit par la voie électronique. S’ils optent pour la première méthode, il suffit d’écrire "Père Noël" sur l’enveloppe - sans oublier leur adresse au verso, pour être sûr de recevoir une réponse - et il n’y a pas besoin de timbre. Sinon, les enfants peuvent se rendre sur le site pere-noel.laposte.fr en choisissant "écrire au Père Noël".