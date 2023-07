Requin en Méditerranée : faut-il avoir peur de retourner dans l'eau ?

Mais doit-on réellement s'inquiéter ? Non, selon Patrick Masanet, directeur scientifique et technique de l'aquarium "Oniria" à Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales). La Méditerranée compte 50 espèces de requins. Cet aquarium en héberge une avec un peuplement essentiellement de requin gris, et aucune d'entre elles ne sont dangereuses.

"La rencontre au bord reste exceptionnelle. C'est un requin complètement inoffensif pour l'homme qui mange des poissons. Maintenant, c'est probablement un requin qui a pu s'égarer. Il y a aussi une période de mise bas pour ces animaux en ce moment et ça pourrait très bien être une femelle fatiguée. Mais ça reste une hypothèse", explique le scientifique.