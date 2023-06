Instagram, principale plateforme des réseaux de pédocriminels, selon un rapport

"L'exploitation des enfants est un crime horrifiant", a réagi la maison mère Meta, à la suite de ce rapport. "Nous travaillons avec acharnement pour lutter contre ce fléau et en débarrasser nos plateformes, et aider les forces de l'ordre à arrêter et poursuivre en justice les criminels responsables". Le géant des réseaux sociaux dit avoir créé un "groupe de travail interne" pour enquêter sur les conclusions du rapport et réagir en conséquence.

En tout, fin 2022, plus de 34 millions de contenus relevant de l'exploitation sexuelle de mineurs ont été retirés de Facebook et Instagram, dont plus de 98% ont été détectés avant un signalement par des utilisateurs, d'après Meta. Instagram est aussi régulièrement accusé par des associations et autorités de ne pas suffisamment protéger les enfants face aux risques de harcèlement, d'addiction et de problèmes d'images de soi.