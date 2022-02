Réservations record : une énorme envie de vacances

Les Français ont aussi augmenté le budget moyen de leurs vacances : 2 500 euros par foyer et par an, soit 150 euros de plus qu’en 2019. C’est également une conséquence du Covid. Pour cette spécialiste du tourisme, le confinement a entraîné une baisse des dépenses, loisirs et bien-être. On part parfois très loin. Alors que les tarifs des voyages sont en hausse de 20% en moyenne, un tiers des vacanciers envisage de s'envoler vers l’étranger.