Résidences secondaires surtaxées : quelles conséquences ?

Pour tenter de retrouver des habitants à l’année, depuis 2017, la commune majore la taxe d’habitation de 60% sur les résidences secondaires. Mais la mesure ne rapporte que 60 000 euros par an et semble n’avoir aucun effet sur les propriétaires. Et les prix continuent de s’envoler. Il faut compter 12 000 à 20 000 euros le mètre carré. Même les commerçants sont partagés.