Bonnes résolutions : des chercheurs expliquent comment (enfin) les tenir

Selon une étude réalisée par des chercheurs suédois et britanniques et publiée en 2020 dans la revue scientifique américaine PLOS One, le secret tient surtout à la manière dont la promesse est formulée. Si la phrase est négative, l'engagement est plus difficile à tenir. "Dans beaucoup de cas, reformuler votre bonne résolution peut clairement marcher. Par exemple, vous aurez plus de chances de perdre du poids en vous disant 'je mangerai plus de fruits' que 'je vais arrêter de grignoter des sucreries'", résume dans un communiqué Per Carlbring, professeur de psychologie à l’Université de Stockholm et auteur principal de l’étude, qui s'est penchée sur le devenir des résolutions de plus de 1000 personnes interrogées.