Restaurants : pourquoi la note est de plus en plus salée

Plus 40 centimes pour la salade César, désormais c'est 10,90 euros. Plus un euro pour la formule entrée plat, à 4,50 euros. Dans ce restaurant à Brunoy dans l'Essonne, les prix ont presque tous augmenté avant l'été. Les clients sont toujours là, la salle est pleine. Et pourtant, le patron le sait, il n'est pas encore assez rentable.