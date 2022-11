Restos du cœur : un espace dédié aux mamans et leurs bébés

Et depuis quelques jours, un local dédié aux mamans et leurs enfants jusqu’à trois ans a été ouvert. Yannick vient avec son bébé de six mois et demi. Elle a aussi un fils de huit ans. Dans cette pièce, on récupère le nécessaire pour les bébés. Yannick et ses enfants vivent dans un foyer, comme cette autre maman qui n’a pas de quoi acheter des couches pour son enfant. "J’ai besoin de couches, de nourriture puisque je ne travaille pas encore", explique-t-elle.