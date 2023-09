VIDÉO - Restos du cœur : l'association lance un appel à l'aide

Certains produits alimentaires ne pourront bientôt plus être distribués à tous les bénéficiaires. Dès le mois d'octobre, ce sont au moins 150.000 personnes qui pourraient être exclues du dispositif. Les critères de sélection, à savoir les revenus, les charges, et la composition de la famille, seront plus restrictifs. Seules les personnes en très grande précarité pourront être aidées, et les portions seront réduites. Une décision prise à contrecœur. L'association n'a plus les moyens.