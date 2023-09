VIDÉO - Restos du Cœur : plus de bénéficiaires, moins de dons, l'impossible équation

Chaque semaine, le centre des Restos du Cœur visité par notre équipe distribue des colis-repas à 238 familles. À cause de l'inflation, des familles et des étudiants entrent pour la première fois dans les critères de l'aide alimentaire. Depuis un an, ce centre doit aussi accueillir des réfugiés d'Ukraine. Depuis janvier, 80.000 paniers ont été distribués ici, soit 50% de plus que l'année dernière. Et dans les stocks, de nombreux cageots sont déjà vides, comme on le constate dans le reportage de TF1 en tête de cet article.