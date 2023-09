Restos du Cœur en danger : comment l'association caritative se finance-t-elle ?

L'alerte est grave, et elle semble avoir été entendue. Ce dimanche, le président des Restos du Cœur, Patrice Douret, a lancé au cours du 13H de TF1 un appel à "la mobilisation massive des forces politiques et économiques de ce pays", pour surmonter la grave crise qu'affronte l'association. Avec toujours plus de bénéficiaires et moins de ressources, pour des causes toutes liées à la crise économique, les Restos pourraient même "mettre la clé sous la porte" d'ici à trois ans, selon Patrice Douret. Dès cet hiver, l'association devra "dire non" à des demandeurs qui auraient été acceptés l'an dernier.

Son appel paraît avoir été entendu, et le soir même, au 20H de TF1, la ministre des Solidarités, Aurore Bergé, annonçait une enveloppe d'urgence de 15 millions d'euros. Dans le même temps, plusieurs patrons de la grande distribution promettaient des opérations pour soutenir les Restos cet hiver. La crise traversée par l'association caritative met en lumière son extrême dépendance à la générosité publique et aux subventions, l'occasion de faire le point sur le fonctionnement de son financement.