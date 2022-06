Drôme : les CAF forcées de fermer leurs portes pour rattraper les retards

Une accumulation de retards qui s'explique, notamment, par un pic d'absentéisme et des bugs informatiques qui ont créé des embouteillages dans le traitement des nouvelles demandes. "On a eu un absentéisme plus important que d'habitude, notamment sur la fin de l'année 2021 et a un peu perduré sur le début de l'année 2022. Ce qui fait qu'on n'a pas réussi à résorber le retard qu'on avait pris", explique Brigitte Meyssin, directrice de la Caisse d'Allocations familiales de la Drôme.

La responsable tient également à rassurer les bénéficiaires : les allocations habituelles seront bien versées dans les temps. Par ailleurs, les services de la CAF restent joignables par téléphone ou Internet. Et pour renforcer l'effort collectif, la direction propose aux agents de faire des heures supplémentaires le samedi matin.