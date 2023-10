VIDÉO - Retards de paiement : des grandes entreprises mises à l'amende

Ce patron le sait, chaque jour, les comptes de son entreprise sont un peu plus dans le rouge. "Je passe mon temps avec ma comptable à relancer et aller chercher l'argent", déplore Yannick Senne, président de la société e TUB 2000TS. Trois cent mille euros manquent à l'appel dans la trésorerie. En cause, des clients, des entreprises, qui tardent à payer leurs factures.

"J'ai des délais qui sont passés de 45 jours à plus de 160 jours, poursuit le dirigeant qui prend l'exemple d'une facture émise le 28 février. "Elle aurait dû être payée au 31 mars, soit 30 jours après. Et nous sommes le 30 octobre, elle n'est toujours pas recouverte et il y en a pour 10 000 euros", pointe-t-il.