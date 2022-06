Retour du masque : l'inquiétude dans les stations balnéaires

Face à la septième vague de Covid, le port du masque par les serveurs ne rassurerait pas les touristes. "On est dans un endroit où c'est assez ouvert. Si le personnel a des masques, c'est moins accueillant", a déclaré un jeune homme. "Si on voit le masque, on pense au Covid. Pour nous, ces sont les vacances, c'est mieux de ne pas y penser", selon une femme.