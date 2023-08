VIDÉO - Retraites : ces ombres qui planent sur l'entrée en vigueur de la réforme vendredi

Dans une plateforme téléphonique de Bretagne où nos journalistes ont filmé, on reçoit plus de 800 appels par jour. "Ça sonne du matin au soir. (...) Les journées sont assez denses", indique Cindy Hanrio, technicienne relation service. Et pour cause : déjà avant la réforme, des erreurs se glissaient en moyenne dans un dossier de retraite sur sept. Et avec tous les nouveaux décrets, les conseillers doivent redoubler d'attention.

"Il peut y avoir des cotisations dans la carrière qui vont être prises en compte maintenant qui ne l'étaient pas avant. Il faut vraiment avoir une vigilance qui va peut-être nous demander un peu plus de temps par dossier", explique Evelyne Duault, une conseillère.