Avec la réforme des retraites, les syndicats font le plein d'adhérents

Au-delà des deux principaux syndicats, les plus petites organisations constatent également des demandes d'adhésion en hausse. Au sein de la CFTC, on explique ainsi que 6500 adhésions ont été enregistrées durant le premier trimestre, soit 50% de plus que l'année précédente sur la même période. Parmi elles, 2500 seraient de nouvelles adhésions. "Il y a un élan clairement", constate-t-on du côté de la Confédération française des travailleurs chrétiens, qui s'expliquerait par "la mobilisation autour de la réforme des retraites et la médiatisation qui va de pair. Il y a un double effet, surtout pour nous qui sommes un plus petit syndicat que d'autres."

Même son de cloche parmi l'Unsa, Solidaires ou la FSU, bien que les chiffres précis dans ces fédérations regroupant plusieurs syndicats répartis partout sur le territoire n'ont pas encore été centralisés. De même au sein de la CFE-CGC, qui note des "adhésions en plus" mais dont les chiffres ne seront disponibles qu'en fin d'année.