Retraites : la stratégie du gouvernement

Le président de la République a remis ces dossiers sur les épaules de sa Première ministre. Vendredi, ils ont déjeuné ensemble. Et aller vite semble l'option la plus probable. Dans l'entourage du président, on explique, "Il n'y a pas de gain à attendre trois ou six mois de plus. Le climat social ne sera pas meilleur, il sera peut-être même pire". Lundi est présenté en Conseil des ministres le projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Pour le moment, les retraites ne figurent pas dans le texte. Mais le gouvernement réfléchit à introduire cette réforme par amendement lors des débats à l'Assemblée.