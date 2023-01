Retraites : quand la grève fait (ou pas) les affaires des commerçants

Même surprise pour un vendeur de vêtements de la ville, alors qu'il s'attendait à ce que sa boutique soit déserte. "J'ai eu des grévistes, des maîtresses d'école qui sont venues. Elle discutaient entre elles, elles ont dit 'ah ben tu vois, les jours de grève ça nous coûte cher, on n'est pas payé, on va au restaurant, on boit des coups et on fait du shopping", raconte-t-il en souriant. Les commerces du centre-ville ont donc reçu davantage de fréquentation, notamment de la part des étudiants et des écoliers.