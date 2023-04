"Retrouver le plus vite possible un emploi" : le projet de l'exécutif pour les bénéficiaires du RSA détaillé

C'est l'une des mesures phares que comprend du "grand chantier" consacré à l'emploi et au travail, sur lequel Emmanuel Macron veut notamment miser pour la suite de son quinquennat. Lors de son allocution télévisée lundi 17 avril, le chef de l'État a dit souhaiter redoubler d'"efforts pour ramener vers le travail le plus de bénéficiaires du RSA". Invitée sur France 2 ce jeudi, Elisabeth Borne a confirmé qu'une réforme était en préparation et "fera l'objet d'un projet de loi qui pourra être débattu avant l'été". Son objectif : "trouver le meilleur parcours" possible pour que les allocataires puissent "retrouver un emploi".

Le gouvernement souhaite en effet conditionner le versement de l'allocation à la réalisation de 15 à 20 heures d'activité par semaine. À l'heure actuelle, 60% des bénéficiaires au RSA ne sont pas inscrits à Pôle Emploi, une situation "pas normale", a déploré la cheffe de l'exécutif. La réforme envisagée devrait donc permettre de "s'assurer que dès que quelqu'un touche le RSA il sera bien inscrit à Pôle Emploi, qui s'appellera demain France Travail, pour qu'on mette en place un accompagnement adapté", a-t-elle expliqué. Une expérimentation est déjà en cours dans une vingtaine de départements, "on veut généraliser progressivement" le dispositif, a-t-elle ajouté.