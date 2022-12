Réveillon du Nouvel An : sommes-nous vraiment tous obligés de faire la fête ?

En réaction à ces pressions, de plus en plus de gens échappent au "gros collectif" pour privilégier le "petit collectif" et donc "passer la soirée avec des amis". Selon Olivier Remaud, "les gens organisent de plus en plus de fêtes ou de dîners entre amis, surtout lorsqu'ils ont fait le tour de la question et arrêté de chercher la soirée du siècle". D'autant que, selon l'écrivain, "dans une fête immense, bondée, on se retrouve souvent avec des gens que l'on croisera une seule fois dans sa vie et très souvent, on ne partage pas les mêmes sensibilités, les mêmes affinités." Et l'abus d'alcool d'exacerber des sentiments : "On ne retrouve pas l'effet centripète d'une soirée habituelle, plus intime, que l'on se mettra à regretter".