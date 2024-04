VIDÉO - Risque d'effondrement à Toulouse : le désarroi des propriétaires

À Toulouse, la mairie a décidé d'évacuer deux nouveaux immeubles dans le centre-ville, après l’apparition d’importantes fissures. Une vingtaine d'habitants est concernée. Une équipe du 20H de TF1 a interrogé des locataires et des propriétaires, tous sont en plein désarroi.

Ils venaient chercher des vêtements, mais repartent bredouille. Leur immeuble est toujours inaccessible. Joachim et Antonin ont été évacués vendredi soir. "De ne plus avoir de logement, c'est comme si on était nu", confie l'un d'eux. Un départ précipité qui fait suite à une expertise mercredi dernier. L’inquiétude du syndic, c’est un mur fragilisé au rez-de-chaussée qui menace de s’effondrer.

Des investigations en cours

Dès le lendemain, il est renforcé en urgence, mais cela ne suffit pas. La mairie décide d’évacuer le bâtiment. "Il peut y avoir des infiltrations d'eau, des écoulements provenant d'autres bâtiments", craint Gregory Sanchez, gérant du syndic "Cabinet Claude Sanchez" mais qui assure que "des investigations sont en cours".

Il faudra entreprendre les travaux au plus tôt, car si le mur s'affaissait, il pourrait tomber du côté rue Castellane ou dans une résidence mitoyenne, de l’autre côté. Il n’y a aucune fissure visible sur la façade, mais douze logements ont été évacués.

Pour Hugo, un propriétaire, il n’est pas question de payer à ce stade. Manque d’entretien, infiltration au mouvement des sols, les fissures ne passent plus inaperçues à Toulouse. Chez Jacqueline, dans un parking voisin, elles sont là depuis 30 ans, mais aujourd’hui, elles font jusqu’à deux centimètres de large. "Je me suis aperçue de l'aggravation de ces fissures il y a une quinzaine de jours", précise-t-elle dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article. Pas encore d'expertise pour ce bâtiment, mais depuis l'effondrement d'un immeuble en mars dernier, une quinzaine de bâtiments a été évacuée à Toulouse.