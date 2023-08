VIDÉO - Risque d'incendie : les pompiers marseillais sur le pied de guerre

Pour évaluer ce risque, direction la caserne centrale de Marseille. Ici, les prévisions météo sont scrutées 24h/24 et pas question de relâcher la surveillance. "On combat en moyenne cinq départs de feux par jour et même beaucoup plus sur les journées qui sont venteuses comme ça a été le cas il y a une dizaine de jours. Il faut conserver une vigilance constante, mais aussi un certain nombre de bons comportements", affirme le capitaine de frégate David. Depuis le début de l’été, les marins-pompiers de Marseille sont intervenus sur plus de 220 départs de feux et une dizaine d’opérations à l’extérieur.