Risque incendie : les Bouches-du-Rhône en alerte maximale

Se préparer à une journée à haut risque. Une vigilance maximum et un dispositif renforcé pour les pompiers dans le département des Bouches-du-Rhône. "On va quasiment doubler l'effectif pour arriver à environ 900 sapeurs-pompiers dédiés sur le risque feu de forêt" indique, dans la vidéo en tête de cet article, Frédéric Thomasson, chef du groupement territorial ouest. Il faut anticiper et positionner stratégiquement les forces.