Risques d'incendie, des feux d'artifice du 15 août interdits

En Loire-Atlantique, à Pornic, le feu d'artifice prévu pour ce dimanche soir est annulé. Il est estimé trop dangereux à cause de la sécheresse et des vents défavorables. Les touristes sont un peu déçus, mais pour les commerçants, cela n'aura pas vraiment un impact sur leur chiffre d'affaires. Pour cause, la fête est maintenue et la fréquentation afflue. En fonction de la météo, les feux d'artifice peuvent être annulés au dernier moment. Pour demain, une quinzaine de préfectures ont déjà pris des arrêtés pour les interdire.