Risques d'inondations : comment mieux protéger les villes

Il a veillé toute la nuit pour signaler la moindre inondation. Derrière les écrans, Guillaume Pla analyse, tente d'anticiper la puissance des orages avant qu'ils ne touchent la ville de Nîmes et fassent des dégâts. "Pour ça, on dispose des caméras, on a également un ensemble de capteurs sur tout le territoire qui nous permet d'évaluer en direct les quantités de pluie, les hauteurs d'eau et les débits", précise ce responsable du système Espada à Nîmes (Gard).