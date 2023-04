VIDÉO - Littérature : pourquoi certains grands classiques sont aujourd'hui revus et corrigés

Bientôt, chez votre libraire, vous ne trouverez plus les enquêtes d'Hercule Poirot telles qu'Agatha Christie les avaient imaginées. Elles seront corrigées, révisées, lissées pour être moins offensantes. Dans "Mort sur le Nil" par exemple, exit la citation "les nez sales des petits Égyptiens". Le comité de lecture a supprimé toutes les mentions jugées racistes des textes publiés entre 1920 et 1976, imprégnés du climat de l'époque. Cette forme de censure n'est pourtant pas une première. Il y a trois ans, l'œuvre la plus lue de la reine du crime, Les dix petits nègres, avait déjà été rebaptisée en français : Ils étaient dix.