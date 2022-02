Route nationale - Épisode 3 : Châteaubriant, une ville en plein boom économique

La région du grand ouest est en plein boom économique. Châteaubriant est l'une de ces petites villes dont on n'entend jamais parler. Un château ? De vieilles pierres endormies ? Pas du tout, c'est tout le contraire. L'industrie y tourne en plein régime. Poussée, la porte de l'une de ces PME et le patron vous tiendra au pas de course le même discours. '' Le carnet de commandes est plein. Ça fait depuis 12 mois que notre carnet de commandes est plein. On a une visibilité au moins sur six mois. Il faut juste qu'on arrive à recruter suffisamment de collaborateurs", indique Ronan Jaunault, directeur général de RBM Plastiques. Recruter, il ne pense plus qu'à ça.