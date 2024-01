VIDÉO - Routes bloquées, explosion à Carcassonne : les agriculteurs en colère multiplient les actions en Occitanie

En Occitanie, les agriculteurs en colère ont prévu de bloquer les routes tout le week-end. Depuis le 18 janvier, l'A64 est coupée dans les deux sens et d'autres actions sont prévues. Les exploitants dénoncent les taxes et charges qui grèvent leurs revenus.

Ils occupent l'autoroute et n'ont pas l'intention de bouger. En Occitanie, l'A64 est à l'arrêt depuis jeudi 18 janvier. Une cinquantaine de tracteurs empêchent toute circulation sur cet axe fréquenté qui relie Toulouse à Tarbes. La raison : la colère des agriculteurs de la région qui dénoncent leurs difficultés. Un mouvement qui a pris de l'ampleur, vendredi, avec une explosion à Carcassonne qui a visé un bâtiment vide de la direction régionale de l'environnement, accusée d'entraver leur activité par des tracasseries administratives.

"Si aucun agent de l'État n'a été blessé, d'importants dégâts matériels sont à déplorer", a déclaré dans un communiqué le préfet de l'Aude, rappelant par ailleurs que "rien ne saurait justifier de tels actes de violence". Une enquête a été ouverte pour "dégradation par moyen dangereux d'un bien appartenant à autrui en bande organisée", a indiqué le parquet à l'AFP. La cause de l'explosion n'a pas encore été déterminée, selon la même source, qui précise que les investigations ont été confiées à la police judiciaire de Montpellier. Deux tags "CAV", initiales du "comité d'action viticole", ont été retrouvés sur place. L'affaire est qualifiée de "sensible" par le parquet.

"En France, deux agriculteurs par jour se suicident"

Des actions violentes signées par le CRAV (Comité régional d'action viticole) ou ses émanations locales (CAV), sorte de bras radical de la viticulture languedocienne, ont eu lieu ces dernières décennies dans cette partie de l'Occitanie, lors de crises du secteur. Le président du syndicat des vignerons de l'Aude, Frédéric Rouanet, a indiqué à l'AFP qu'il ne "cautionne pas" cette action, tout en rappelant qu'il avait estimé, "au vu de la situation (...) juste après les vendanges, qu'il allait se passer des choses graves".

La région Occitanie enregistre le revenu agricole le plus bas de France. Voilà pourquoi, sans doute, la contestation y est plus forte. Crainte de ne plus pouvoir irriguer, taxe sur le gasoil ou épidémie touchant actuellement élevages de bovins, les motifs de contestation se cumulent. "En France, deux agriculteurs par jour se suicident", pointe Samuel Robineau, céréalier et éleveur de volailles à Lacaugne (Haute-Garonne), dans le reportage en tête de cet article. Il a vécu ce drame avec son "père qui s'est suicidé". "Je ne veux pas que d'autres familles d'agriculteurs le connaissent", assure-t-il pour expliquer sa présence dans ces manifestations.

Les agriculteurs attendent un geste fort du Premier ministre, Gabriel Attal. "S'il ne vient pas nous voir, on montera le chercher en tracteurs", prévient ainsi Jérôme Bayle, éleveur bovin à Montesquieu-Volvestre. Dans un entretien au quotidien régional La Dépêche du Midi publié vendredi, le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau a affirmé être "très attentif aux expressions" des professionnels du secteur. La France n'est pas le seul pays touché par la grogne des travailleurs du secteur. Les Pays-Bas, la Roumanie ou l'Allemagne ont également été confrontés, ces dernières semaines, à d'importantes manifestations.