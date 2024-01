Routes paralysées par les agriculteurs : les Français à l'épreuve des blocages

Le mouvement de colère du monde agricole est soutenu par une majorité des Français. Mais près des points de blocages, l'activité économique est très perturbée. C'est notamment le cas dans les Yvelines, à une cinquantaine de kilomètres de Paris.

Magalie a quatre heures de retard. Cette conductrice de poids lourd devrait déjà avoir livré sa cargaison, mais elle est désespérément bloquée dans les bouchons. "C'est juste la galère ! Pour faire 40 ou 50 km, on met trois heures ou trois heures et demie", nous dit-elle.

Toute une portion de l'A13 est condamnée. Alors, il faut emprunter les routes secondaires qui font perdre un temps précieux à Magalie. Mais, pour le moment, ses clients sont compréhensifs. "La crainte, c'est que ça continue, que ça dégénère et qu'on ne puisse plus travailler", s'inquiète Magalie.

Certains transporteurs ont même donné comme consigne à leurs chauffeurs de ne plus du tout passer par le péage de Buchelay. Ça tombe mal car il s'agit de la clientèle d'un restaurant routier à Limay, juste à côté du point de blocage. Christophe Plataut est le patron de cet établissement depuis 17 ans. Ce restaurateur n'a jamais vu une mobilisation agricole de cette ampleur. Il la soutient, mais son restaurant, lui, semble vide. "Normalement, on fait entre 60 et 70 couverts le soir et hier, on en a fait que 39. Nous, on n'est pas habitué donc on tourne un peu en rond", confie-t-il.

L'autre inquiétude pour lui, c'est l'approvisionnement en produits frais. Si le mouvement dure, les retards de livraison pourraient s'intensifier.