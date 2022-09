Ruée sur le bois de chauffage

Jusqu'à 400 appels par jour et des dizaines de Sms, les vendeurs de bois de chauffage ne savent plus où donner de la tête. Et ils ne sont pas les seuls. Nous avons tenté de joindre plusieurs professionnels. "Les gens se ruent dessus tout simplement. On voit les mêmes phénomènes quand on parle de pénurie d'essence", rappelle Amandine Constantin, vendeuse de bois de chauffage à Luzinay.