Saint Amour à la plage : baisers et coquillages

Que serait un été sans sa belle histoire ? En matière d'amour de vacances, il y a les aventures qui prennent fin au premier septembre. Puis il y a celles qui durent toute la vie. Ce mardi matin, à la plage, on vous a fait replonger dans vos vieux souvenirs. "On s'est vu. Puis l'année d'après, on était marié", raconte une dame. Elle est restée en couple quinze ans avec son amour de vacances et elle n'est pas la seule. "Depuis 24 ans. Que du bonheur !", confie Thierry.