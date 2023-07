VIDÉO - Saint-Denis : un weekend "les pieds dans l'eau" pour les enfants qui ne partent pas en vacances

Fondée il y a trois ans à Saint-Denis, l'association 7 Dreams, a un objectif, explique Nabil Bouayoune, co-président de l'association : "Aider les personnes qui habitent dans des quartiers qui n'ont pas forcément les moyens de partir en vacances, de profiter des activités avec de l'eau et des activités sportives". L'entrée est gratuite et ouverte à tous, l'occasion d'entretenir le lien et de lutter contre l'isolement. "On se retrouve, on peut discuter, échanger. C'est le pied", se réjouit une habitante.