Saint-Valentin : les lettres d’amour riment avec toujours

Qu’importent les générations, pour vous, la lettre d’amour n’a rien de ringard : "S’il y a un week-end où il y a une difficulté, on relit la lettre et on frétille à nouveau de bonheur", "On imagine la personne prendre son stylo, écrire au coin du feu, on a un peu l’impression d’être avec elle quand elle l’écrit", nous confie des amoureux à notre micro.