Saint-Valentin : les secrets du grand amour

C'est le cas de Lisa et Clément. "J'étais sur une appli de rencontre, puis je regardais tous les profils et j'ai fini par trouver Clément", raconte la jeune femme. Ils sont en couple depuis un an et trois mois et ont décidé d'habiter ensemble. Aujourd'hui, un Français sur trois est inscrit sur une application de rencontre.