Salaire des soignants : ils ont choisi l’intérim

Après cinq ans en tant qu'infirmier salarié des hôpitaux de Paris, Thanh Dao Nguyen a quitté son poste pour devenir intérimaire. "Maintenant, je me sens beaucoup plus serein. Je n'ai plus la même pression que j'avais à l'époque quand j'étais en service avec un CDI. Je me sens plus libre", affirme-t-il. Il choisit son emploi du temps et s'octroie même une semaine de vacances par mois. "Selon mes mois de travail, je peux gagner entre 1000 à 2000 euros de plus", ajoute-t-il. Les meilleurs mois, il passe de 2 000 à 4 000 euros net.