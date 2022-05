Salaires, retraites : les revendications du 1er mai

À Lille, à Rennes, à Marseille et partout en France, ils ont battu le pavé. C'est à Paris qu'ils étaient les plus nombreux à défiler, 24 000 personnes y ont manifesté cet après-midi selon le ministère de l'Intérieur. Huit jours après la réélection d'Emmanuel Macron à l'Élysée et six semaines avant les élections législatives, l'agenda politique reste dans toutes les têtes.