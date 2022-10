Salariés : pourquoi ils veulent être augmentés

Il passe ses journées derrière son volant du lundi au vendredi. Il fait 150 000 kilomètres tous les ans. Guillaume Tanguy est routier depuis 21 ans et gagne 2 100 euros nets par mois. Son patron lui verse en plus, 35 euros par jour pour faire face à ses frais quotidiens. Mais avec l’inflation, c’est insuffisant. Depuis un an, à la fin du mois, il ajoute de sa poche 300 euros de sa poche pour couvrir ses frais professionnels. Il a trois enfants, entre l'alimentation, l’énergie et le loyer, il a fait ses comptes, il lui manque 500 euros. Son salaire n’a pas évolué depuis quatre ans.