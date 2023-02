VIDÉO - Salon de l'agriculture : avec les jurés qui récompensent les meilleurs produits

Dans une immense salle, 1200 jurés d'un jour ont une mission, médailler les meilleurs fromages français. Il y en a plus de 6000 en compétition. Qu'ils soient petits ou très imposants, chacun sera classé en fonction de trois critères. "On va analyser la croûte extérieure du fromage. Ensuite, la deuxième étape, c'est de juger la pâte intérieure et le goût", explique un juré à notre micro.

Autour de la table, professionnels et amateurs se prennent au jeu. Côté goût, quelles sont leurs attentes ? "On attend un goût assez harmonieux, un bon goût un peu de vache, de piquant et d'odeur poivrée. Mais tout ça, faut que ça reste léger et que ça ne soit pas désagréable en bouche", explique une jurée. Ce n'est visiblement pas le cas de tous les fromages. Et le problème, c'est qu'ici, on n'a pas droit à des verres de vin pour faire passer le goût.